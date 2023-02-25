Zhiyuan Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhiyuan Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhiyuan Lu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhiyuan Lu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhiyuan Lu 25 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 卢致远 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhiyuan Lu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Zhiyuan Lu'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhiyuan Lu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhiyuan Lu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhiyuan Lu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhiyuan Lu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında HN S. L. U21

22 Şubat 2022 yılında HN S. Longmen

Zhiyuan Lu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhiyuan Lu şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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