Zhiyun Zheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhiyun Zheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhiyun Zheng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhiyun Zheng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhiyun Zheng 17 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郑致云 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhiyun Zheng Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhiyun Zheng, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 13 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Zhiyun Zheng'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Zhiyun Zheng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhiyun Zheng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhiyun Zheng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhiyun Zheng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2018 yılında QD Huanghai

31 Aralık 2018 yılında SH SIPG

20 Şubat 2019 yılında SJZ EB. Res.

8 Temmuz 2019 yılında SJZ Ever Bright

13 Nisan 2022 yılında CC Yatai

Zhiyun Zheng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhiyun Zheng şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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