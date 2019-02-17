ZHK. Çamdibi Altınok Spor 0 - Foça Belediyespor 5

Deplasmanda 5 golle kazanan Foça Belediyespor, 7 puan farklı liderliğini sürdürdü. İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor, Zübeyde Hanım Kolejleri Çamdibi Altınok Spor ile oynadığı maçı 5-0 kazandı.

Lider Foça Belediyespor'a galibiyeti kazandıran golleri; 15. dakikada Burak Beyit, 29. dakikada Ayhan Işık, 35. dakikada penaltıdan Kaptan Erkan Akbal, 50'inci ve 75'inci dakikalarda İbrahim Akanbi Rasheed attı. İlk yarıda 3 gol atıp, maç boyu çok sayıda gol fırsatı yakalayan ve 3 kez kale direklerine takılan Foça Belediyespor, bu galibiyetle birlikte puanını 47'ye yükseltti. Güzeltepe Gençlik'i deplasmanda 3-2 yenen Aliağa Belediyesi Helvacı Spor, Lider Foça'nın 7 puan gerisindeki 2'inciliği devam ettirdi. Poyracık Bilir Altay Spor'u deplasmanda 4-2 yenmeyi başaran Dikili Belediyespor, kendisi gibi 39 puana sahip Özçamdibi Spor ve Ceyhan Altınyıldız Spor'un önünde averajla 3'üncü sıraya yükseldi. Geçtiğimiz haftayı 3'üncü sırada tamamlayan Kemalpaşa Spor, ligde son sırada yer alan Çamdibi Gençlerbirliği'ne sahasında 2-1 yenilince 6'ıncı sıraya geriledi. Lider Foça Belediyespor, gelecek hafta Poyracık Bilir Altay Spor'u konuk edecek.

Kaynak: İHA