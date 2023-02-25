Zhongguo Chi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhongguo Chi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhongguo Chi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhongguo Chi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhongguo Chi 26 Ekim 1989 tarihinde Yanbian şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 池忠国 / 지충국 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhongguo Chi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhongguo Chi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Zhongguo Chi'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Zhongguo Chi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/chizhongguo

Zhongguo Chi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhongguo Chi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhongguo Chi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhongguo Chi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında SH Shenxin

23 Ocak 2016 yılında YB Funde

1 Ocak 2018 yılında BJ Guoan

Zhongguo Chi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhongguo Chi şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Zhongguo Chi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

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