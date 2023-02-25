Zhongliu Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhongliu Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhongliu Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhongliu Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhongliu Chen 30 Eylül 1993 tarihinde Duyun ,Guizhou şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈中流 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhongliu Chen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhongliu Chen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Zhongliu Chen'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhongliu Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhongliu Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhongliu Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhongliu Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında HZ Greentown

20 Haziran 2017 yılında ZJ FC Res.

28 Şubat 2018 yılında CQ Dangdai Lif.

1 Şubat 2019 yılında CQ L.At. Res.

15 Ağustos 2020 yılında SZ Dongwu

31 Mart 2021 yılında CZ Mighty Lions

Zhongliu Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhongliu Chen şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zhongliu Chen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

2001-2006Shenzhen Yantian Sports School2006-2011Hangzhou Greentown

Çin U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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