Zhongyi Qiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhongyi Qiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhongyi Qiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhongyi Qiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhongyi Qiu 23 Şubat 1996 tarihinde Putian, Fujian şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da 邱仲毅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhongyi Qiu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhongyi Qiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 10 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Zhongyi Qiu'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhongyi Qiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhongyi Qiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhongyi Qiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhongyi Qiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında UAI Urquiza

1 Ocak 2019 yılında Acassuso CF

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

10 Nisan 2021 yılında NT Zhiyun

Zhongyi Qiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhongyi Qiu şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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