Zhongyu Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhongyu Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhongyu Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhongyu Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhongyu Chen 7 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈仲宇 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhongyu Chen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JC SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Zhongyu Chen'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhongyu Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhongyu Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhongyu Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhongyu Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2020 yılında MZ Hakka Res.

1 Ocak 2021 yılında MZ Hakka

Zhongyu Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhongyu Chen şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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