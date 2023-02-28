Zhora Atoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhora Atoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhora Atoyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhora Atoyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhora Atoyan 26 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ժորա Աթոյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhora Atoyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhora Atoyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zhora Atoyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhora Atoyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhora Atoyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhora Atoyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhora Atoyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Shirak II

1 Temmuz 2021 yılında Shirak Gyumri

Zhora Atoyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhora Atoyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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