Zhunyi Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhunyi Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zhunyi Gao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zhunyi Gao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zhunyi Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhunyi Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zhunyi Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhunyi Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhunyi Gao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhunyi Gao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhunyi Gao 21 Ağustos 1995 tarihinde Yanji, Jilin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 高准翼 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhunyi Gao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhunyi Gao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 28 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Zhunyi Gao'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhunyi Gao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhunyi Gao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Zhunyi Gao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhunyi Gao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2014 yılında Kataller Toyama

13 Ocak 2015 yılında Avispa Fukuoka

3 Temmuz 2015 yılında SD Luneng

24 Şubat 2016 yılında HB CFFC

31 Ocak 2017 yılında SD Luneng

20 Şubat 2017 yılında HB CFFC

1 Şubat 2019 yılında GZ Evergrande

28 Nisan 2022 yılında WH Three Towns

Zhunyi Gao kimdir

Zhunyi Gao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhunyi Gao şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nanyang Brazil Football School (2005-2008), Shanghai Lucky Star F.C. (2009-2013)

Zhunyi Gao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Çin U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zhunyi Gao nereli

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