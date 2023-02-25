Zhuoxiang Deng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhuoxiang Deng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhuoxiang Deng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhuoxiang Deng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhuoxiang Deng 24 Ekim 1988 tarihinde Wuhan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 邓卓翔 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhuoxiang Deng Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhuoxiang Deng, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Zhuoxiang Deng'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhuoxiang Deng Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hover_deng/

Zhuoxiang Deng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhuoxiang Deng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zhuoxiang Deng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhuoxiang Deng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında JS Sainty

31 Aralık 2009 yılında HB Greenery

1 Ocak 2010 yılında SD Luneng

1 Ocak 2012 yılında JS Sainty

16 Şubat 2015 yılında SH Shenhua

22 Şubat 2017 yılında QD Huanghai

31 Aralık 2017 yılında SH Shenhua

28 Şubat 2018 yılında BJ Enterprises

5 Ağustos 2020 yılında WH Three Towns

Zhuoxiang Deng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhuoxiang Deng şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Guangdong Mingfeng (2001-2004), Wuhan (2005)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.