Zhuoyi Feng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhuoyi Feng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhuoyi Feng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhuoyi Feng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhuoyi Feng 18 Haziran 1989 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 冯卓毅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhuoyi Feng Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhuoyi Feng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 24 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Zhuoyi Feng'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhuoyi Feng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhuoyi Feng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhuoyi Feng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhuoyi Feng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında CD Blades

1 Temmuz 2008 yılında Sheffield Utd HK

1 Temmuz 2009 yılında CD Blades

31 Ocak 2013 yılında GZ R&F

25 Şubat 2016 yılında HN Jianye

24 Mart 2020 yılında CD Rongcheng

Zhuoyi Feng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhuoyi Feng şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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