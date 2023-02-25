Zhuoyi Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhuoyi Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhuoyi Lu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhuoyi Lu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhuoyi Lu 16 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吕焯毅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhuoyi Lu Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Zhuoyi Lu'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Ağustos 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhuoyi Lu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhuoyi Lu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhuoyi Lu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhuoyi Lu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2020 yılında DL Pro Res.

1 Nisan 2021 yılında Dalian Pro U21

5 Mayıs 2022 yılında DL Pro

Zhuoyi Lu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhuoyi Lu şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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