Zhuoyu Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhuoyu Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhuoyu Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhuoyu Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhuoyu Yang 29 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨卓燠 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhuoyu Yang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zhuoyu Yang'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhuoyu Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhuoyu Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhuoyu Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhuoyu Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2022 yılında NT Zhiyun

Zhuoyu Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhuoyu Yang şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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