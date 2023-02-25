Zhurun Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhurun Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhurun Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhurun Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhurun Liu 6 Ekim 2001 tarihinde Fuyang, Anhui şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘祝润 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhurun Liu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhurun Liu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Zhurun Liu'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 30 Eylül 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhurun Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhurun Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhurun Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhurun Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında SH SIPG

24 Temmuz 2020 yılında SH Port Res.

1 Ocak 2021 yılında SH Port

Zhurun Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhurun Liu şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Zhurun Liu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 22 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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