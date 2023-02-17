Ziad El Sheiwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad El Sheiwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ziad El Sheiwi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ziad El Sheiwi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ziad El Sheiwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad El Sheiwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziad El Sheiwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziad El Sheiwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziad El Sheiwi 11 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da زياد الشيوي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziad El Sheiwi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Ziad El Sheiwi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ziad El Sheiwi'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ziad El Sheiwiboyu ve yaşı kaç

Ziad El Sheiwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziad El Sheiwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ziad El Sheiwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziad El Sheiwi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2011 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Austria U16

1 Ağu 2020 yılında Young Violets

1 Ekim 2021 yılında Austria Wien

Ziad El Sheiwi kimdir

Ziad El Sheiwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziad El Sheiwi şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Team Wiener Linien (06/2010-), FK Austria Wien

Ziad El Sheiwi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ziad El Sheiwi nereli

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