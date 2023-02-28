Ziad Farag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad Farag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziad Farag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziad Farag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziad Farag 8 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ziad Mohamed Mohamed Farag şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziad Farag Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC U21 futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC U21 takımına - tarihinde katılmıştır. Ziad Farag'nin El Masry SC U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ziad Farag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziad Farag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziad Farag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziad Farag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziad Farag şuan El Masry SC U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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