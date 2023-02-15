Ziad Ghanoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad Ghanoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziad Ghanoum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziad Ghanoum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziad Ghanoum 2 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,Filistin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziad Ghanoum Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avanti Nordic yapmaktadır. Ziad Ghanoum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ziad Ghanoum'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ziad Ghanoum Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ziad Ghanoum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziad Ghanoum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziad Ghanoum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Djursholm U17

1 Ocak 2019 yılında Djursholm U19

8 Ocak 2021 yılında Friska Viljor

24 Ocak 2022 yılında Östersund

15 Ağu 2022 yılında Friska Viljor

30 Kasım 2022 yılında Östersund

Ziad Ghanoum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziad Ghanoum şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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