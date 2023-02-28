Ziad Kamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad Kamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziad Kamal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziad Kamal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziad Kamal 1 Ocak 2001 tarihinde Domyat şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ziad Mohamed Kamal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziad Kamal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Makers yapmaktadır. Ziad Kamal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ziad Kamal'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ziad Kamal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziad Kamal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ziad Kamal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziad Kamal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Enppi SC

30 Ocak 2023 yılında El Masry

30 Haziran 2023 yılında Enppi SC

Ziad Kamal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziad Kamal şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.