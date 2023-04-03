Ziad Karim Fadi El Jaouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad Karim Fadi El Jaouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ziad Karim Fadi El Jaouni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ziad Karim Fadi El Jaouni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.