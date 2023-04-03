Ziad Karim Fadi El Jaouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad Karim Fadi El Jaouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziad Karim Fadi El Jaouni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ziad Karim Fadi El Jaouni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ziad Karim Fadi El Jaouni {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ziad Karim Fadi El Jaouni Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ziad Karim Fadi El Jaouni, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Ziad Karim Fadi El Jaouni'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ziad Karim Fadi El Jaouni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ziad Karim Fadi El Jaouni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ziad Karim Fadi El Jaouni şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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