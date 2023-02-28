Ziad Tarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad Tarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziad Tarek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziad Tarek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziad Tarek 6 Eylül 2000 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da زياد طارق şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziad Tarek Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Ziad Tarek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ziad Tarek'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ziad Tarek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziad Tarek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziad Tarek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziad Tarek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2021 yılında Ismaily

31 Ağustos 2021 yılında El Ahly U21

1 Eylül 2021 yılında El Ahly

4 Ocak 2023 yılında Smouha

30 Haziran 2024 yılında El Ahly

Ziad Tarek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziad Tarek şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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