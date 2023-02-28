Ziad Tolba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad Tolba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziad Tolba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziad Tolba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziad Tolba 16 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ziad Mohamed Mamdouh Tolba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziad Tolba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 24 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ziad Tolba'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ziad Tolba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziad Tolba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziad Tolba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziad Tolba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında El Mokawloon

24 Eylül 2021 yılında Pharco FC

Ziad Tolba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziad Tolba şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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