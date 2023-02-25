Zichang Huang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zichang Huang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zichang Huang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zichang Huang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zichang Huang 4 Nisan 1997 tarihinde Putian, Fujian şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 黄紫昌 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zichang Huang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zichang Huang, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 15 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Zichang Huang'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zichang Huang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zichang Huang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zichang Huang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zichang Huang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında JS Suning Res.

1 Şubat 2017 yılında JS Suning

29 Mart 2021 yılında WH FC

15 Nisan 2022 yılında HN S. Longmen

Zichang Huang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zichang Huang şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zichang Huang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Changzhou Football School (2012-2013)

Çin U23 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U20 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 7 gol atmıştır.

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