Zico Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZİCO KİMDİR?

Doğum tarihi : 03.Mart.1953

Zico kaç yaşında : 66

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Teknik Direktör, Futbolcu

Zico doğum yeri : Rio de Janeiro, Brezilya

ZİCO BİYOGRAFİSİ

4 Temmuz 2006 tarihinde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen Zico, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri ve Edson Arantes do Nascimento Pele'den sonra Brezilya'nın yetiştirdiği en iyi oyuncu olarak biliniyor.

Zico, 3 Mart 1953 tarihinde Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. Tam adı Arthur Antunes Coimbra’dır.

‘Zico’ lakaplı Arthur Antunes Coimbra, 3 mart1953’de Rio de Janeiro’nun varoşlarından Quintino’da düşük gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çoğu Brezilyalı gibi çocukluğunu sokaklarda futbol oynayarak geçiren Zico, radyo spikeri Celso Garcia’nın dikkatini çekti. Garcia, onun Flamengo Takımı’nda denenmesini sağladı ve futbol kariyeri başlamış oldu.

Fiziksel olarak zayıf olan vücut yapısını, yoğun ve disiplinli kas geliştirme çalışmaları ve diyetle güçlendirmesi, Zico’nun ilerdeki başarılarında önemli rol oynadı. Flamingo’dayken takımın anahtar oyuncusu rolünde olan Zico, 1981’de bu takımdaki ilk sezonunda Libertadores Kupası’nın ve Intercontinental Kupası’nın kazanılmasının yanısıra 3 Brezilya Şampiyonluğu yaşadı.

Her iki ayağını kullanabilen ve serbest vuruşlarda uzman olan Zico, akla gelebilecek her yolla goller bulan ve takımını çok iyi organize eden bir orta sahaoyuncusuydu. Pele'den sonra Brezilya'nın yetiştirdiği en iyi oyuncu olarak gösterilen Zico, futbolculuk dönemi boyunca Beyaz Pele lakabıyla anıldı.

1983’de milyonlarca dolara İtalya ligindeki Udinese takımına transfer olan Zico, arkasında üzgün Brezilyalılar bırakmasına rağmen Udinese’nin en iyi İtalyan takımlarından biri haline gelmesini sağladı.

1978, 1982 ve 1986 Dünya Kupası finallerinde Brezilya Milli Takımı’nın formasını taşıyan ve 88 kez Brezilya forması giyen Zico, bu maçlarda 66 gol kaydetti. 1983yılında 'Yılın Futbolcusu' seçildi ve 1982 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın en golcü ismi oldu. 1976 - 1988 yılları arasında Brezilya Milli Takımı formasını terleten Zico, Sambacılar ile 72 maça çıktı ve 52 golün altına imza attı.

1991 yılında Brezilya'nın ilk spordan sorumlu ulusal sekreterliği (Spor Bakanlığı) görevine getirilmiştir. Bir yıl süren görevi sırasında sonradan "Zico kanunu" olarak anılan yeni düzenlemeleri yürürlüğe koymuştur. Brezilya’da hâlen geçerli olan Zico yasası, futbolcuların bonservis sahipliğini futbolcular lehine güncelleyen, ayrıca özel kulüpler kurulmasına olanak veren bir içeriğe sahiptir.

Zico, 1994 sezonunda profesyonel futbol hayatına son verdi. Plaj futboluoynaması için teklif alan Zico, aynı zamanda da daha önce oynadığı Kashima Antlers takımında Teknik Menajer ve Koordinatör (1995,1996 - 2002) olarak teknik direktörlük kariyerine başladı. 1996’da Rio de Janeiro’da Zico Futbol Merkezi’ni (ZFC- Zico Football Centre) kurdu. Bu dönemde Kashima şehrini haritada görünür kıldığı için Japonya’da efsane haline geldi ve onuruna Kashima Stadyumu’nun önüne bir heykeli dikildi.

Zico, 1998 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın teknik koordinatörlüğünü yaptı. Brezilya 2006 Organizasyon Komitesi Başkanı (2000) oldu ve 2002 – 2006 yılları boyunca Japonya Milli Takımı teknik direktörlüğünü yaptı. Zico'ya Japon hayranları tarafından ise Futbolun Tanrısı (サッカーの神様, Sakkā no kamisama) lakabı yakıştırılmıştır.

Zico, 4 Temmuz 2006 tarihinde Christoph Daum’un yerine Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğüne getirildi. Zico, Türkiye’ye geldikten sonra yaptığı ilk konuşmasında şunları söyledi:

Türkiye’de olmaktan ve Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya gelmekten gurur duyuyorum. Her türlü mücadeleye hazırım ve başarılı olacağıma inanıyorum.

Zico, Fenerbahçe'nin kulüp tarihinde, Avrupa kupalarındaki en başarılı teknik direktörüdür. Şampiyonlar Ligi gruplarında bir Türk takımına en fazla puan kazandıran, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi çeyrek finale yükselten ilk teknik direktördür. 31 Mayıs 2008 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübünden ayrılmıştır.

2008 sezonunun sonunda Asya'nın Chelsea'si olarak gösterilen Özbekistan'ın PFC Bunyodkor kulubüyle sözleşme imzaladı. 26 Eylül 2008 - 8 Ocak 2009 tarihleri arasında Özbekistan'ın PFC Bunyodkor takımında görev yaptı.

9 Ocak 2009 tarihi itibariyle CSKA Moskova takımının teknik direktörlüğüne getirilmiştir. 2009 – 2010 sezonunda burada görev yaptıktan sonra 16 Eylül 2009 tarihinde Yunanistan'ın Pire Olympiakos Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 19 Ocak 2010 tarihinde ayrıldı.

2011 – 2012 sezonunda Irak milli takımını çalıştırdı.

2013 - 2014 sezonunda 2 Ağustos 2013 tarihinde Katar'ın “Al-Gharafa” ile anlaştı. 30 Ocak 2014 tarihine kadar Al-Gharafa takımını çalıştırdı.

Zico, 2014 yılında 2 Eylül 2014 tarihinde Hindistan Ligi takımı FC Goa’nın teknik direktörlüğüne gitti.

15 Ekim 2015 tarihinde Zico, FIFA Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Kulüp Başarıları:

Rio State şampiyonluğu 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, 1981, 1986

Brezilya şampiyonluğu 1980, 1982, 1983, 1987

Libertadores Kupası 1981

Intercontinental Kupası 1981

J.League ilk dönem şampiyonluğu 1993

Ulusal Takım Başarıları:

1978 FIFA Dünya Kupası: Üçüncülük

1982 FIFA Dünya Kupası: İkinci tur

1986 FIFA Dünya Kupası: Çeyrek final

Bireysel Başarıları:

1974 Yılın Futbolcusu / Placar Dergisi (Brezilya

1974 - İlk yarı gol kralı - 49 gol

1976 - İlk yarı gol kralı - 56 gol

1977 - Güney Amerika'da yılın futbolcusu - El Mundo (Venezuela)

1980 Brezilya ligi gol kralı - 21 gol

1981 Libertadores Kupası Gol Kralı - 11 gol

1981 Intercontinental Kupası en iyi oyuncu

1981 Güney Amerika'da yılın futbolcusu - El Mundo (Venezuela)

1981 Dünyada yılın futbolcusu - Guerin Esportivo (Italya), El Balón (İspanya), El Mundo (Venezuela), Placar Magazine (Brezilya)

1982 Dünya Kupası Bronz Ayakkabı

1982 Brezilya gol kralı - 20 gol

1982 Brezilya sezon gol kralı - 59 gol

1982 Brezilya yılın futbolcusu - Placar Dergisi (Brezilya)

1982 Güney Amerika'da yılın futbolcusu - El Gráfico (Arjantin), El Mundo (Venezuela)

83/84 İtalyan ligi gol krallığında 2.'lik - 19 gol

1983 Yılın futbolcusu - World Soccer Magazine (İngiltere

1992 Japon ligi üst üste en çok gol atan futbolcu - 10 maçta 11 gol

1995 Plaj futbol şampiyonası gol kralı - 12 gol

1995 Plaj futbol şampiyonası en iyi oyuncu

Güney Amerika'nın en çok gol atan futbolcusu - 508 gol

Altyapı Kariyeri :

1967-1971 - Flamengo

Profesyonel Futbol Kariyeri :

1971-1983 - Flamengo

1983-1985 - Udinese

1985-1989 - Flamengo

1991-1992 - Sumitomo Metals

1992-1994 - Kashima Antlers

Millî Takım Kariyeri :

1976-1989 - Brezilya

Teknik Direktörlük Kariyeri :

1999 - Kashima Antlers

2002 - 2006 - Japonya

2006 - 2008 - Fenerbahçe

2008 - 2009 - PFC Bunyodkor

2009 - 2009 - CSKA Moskova

2009 - 2010 - Olympiakos

2011 - 2012 - Irak

2013 - 2014 - Al-Gharafa

2014- -------- - FC Goa