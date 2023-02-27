Zidane Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zidane Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zidane Borges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zidane Borges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zidane Borges 2 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Yeşil Burun Adaları,Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Zidane Borges Monteiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zidane Borges Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Zidane Borges'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zidane Borges Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zidane Borges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zidane Borges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zidane Borges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CS Fola U17

1 Temmuz 2018 yılında Fola Esch U19

1 Temmuz 2019 yılında Dudelange U19

1 Temmuz 2020 yılında UN Käerjeng 97

Zidane Borges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zidane Borges şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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