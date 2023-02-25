Zidane Mebarakou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zidane Mebarakou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zidane Mebarakou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zidane Mebarakou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zidane Mebarakou 3 Ocak 1989 tarihinde Béjaïa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zidane Mebarakou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Zidane Mebarakou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ORB Akbou futbol takımında oynamaktadır. ORB Akbou takımına - tarihinde katılmıştır. Zidane Mebarakou'nin ORB Akbou ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zidane Mebarakou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zidane Mebarakou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zidane Mebarakou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zidane Mebarakou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında JSM Bejaia

1 Temmuz 2014 yılında MO Béjaïa

1 Temmuz 2016 yılında MC Alger

19 Ocak 2019 yılında Al-Wehda FC

22 Temmuz 2019 yılında MC Alger

29 Eylül 2020 yılında CS Constantine

Zidane Mebarakou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zidane Mebarakou şuan ORB Akbou takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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