Zifirî ne demek, TDK'ya göre Zifirî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zifirî ne demek? Zifirî TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zifirî kelimesi. Peki zifirî ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zifirî nedir, zifirî kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZİFİRÎ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zifirî kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zifirî kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zifirî kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok koyu



ZİFİRÎ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Zifirî siyah üstüne iki tane açık, iki tane de orta koyulukta dört renk serpildi mi gözlerimiz derhâl şahlanıyor.



ZİFİRÎ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- zifirî karanlık

