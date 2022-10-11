Zift Dökme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zift Dökme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Zift Dökme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Zift Dökme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zift Dökme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zift Dökme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Zift Dökme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Zift Dökme Makinesi Operatörü Maaşları

Zift Dökme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Zift Dökme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zift Dökme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.18

Meslek Adı :

Zift Dökme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yol zeminine bitümlü ya da ziftli maddeler döken, traktörle çekilen ya da kendinden tarihli bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Zift Dökme Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin malzeme ile dolu olmasını sağlamak, b) Kullanılacağı zaman malzemenin ısısını kontrol etmek,

c) Makinenin çalışmasını idare etmek ve malzemenin dökülmesini ve yol inşaatının durumuna göre tabakanın kalınlığını kontrol etmek

d) Makinenin bakımlarını ve küçük onarımlarını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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