Ziftçi (Kömür) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ziftçi (Kömür) görev tanımı nedir, Ziftçi (Kömür) ne iş yapar, Ziftçi (Kömür) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ziftçi (Kömür) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ziftçi (Kömür) Tanımı;

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Ziftçi (Kömür) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ziftçi (Kömür) Maaşları

Ziftçi (Kömür) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Ziftçi (Kömür) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ziftçi (Kömür) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9329.04

Meslek Adı :

Ziftçi (Kömür)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kömür tozundan briket yapımında kullanılan zift veya benzeri bağlayıcı maddenin hazırlanması işini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ziftçi (Kömür), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fabrikaya gelen zifti veya bağlayıcı maddeleri usulüne uygun olarak stoklamak,

b) Stoktaki zaiyatın önlenmesi için gereken önlemleri almak veya alınmasını sağlamak,

c) Stok sahasındaki ziftin gerekli araç ve gereç kullanılarak parçalamak ve kırıcı makineye taşımak,

d) Ziftin içinde bulunabilecek yabancı maddeleri temizlemek,

e) Ziftin, kırıcının alabileceği boyutlara getirerek kırıcıya vermek,

f) Kırıcıdan çıkan ziftin öğütücüye gitmesini ve öğütülmesini sağlamak,

g) Zift dışındaki bağlayıcı maddelerin özelliklerine ve uygun yöntemlerine göre hazırlanmak ve silosuna göndermek,

h) Çalıştığı yerin kırıcı, öğütücü ve kullandığı diğer araç ve gerecin temizlik ve bakımını yapmak,

i) Kırıcı ve öğütücüde meydana gelebilecek arızayı gidermek, giderilmeyen arızaları iş amirine bildirmek,

j) Bakım ve onarımda ilgililerle birlikte çalışmak,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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