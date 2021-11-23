Zig coin sürpriz yükselişiyle gündeme oturmuş durumda. Yüzde 125'lik ani yükseliş kripto para yatırımcılarının oldukça dikkatini çekti. 2021 yılının ortalarından itibaren piyasalarda adını duyuran Zig coin oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda, Zig coin nedir, nasıl alınır? İşte Zig coin'in geleceği ve fiyatı...

ZIG COIN NEDİR, NASIL ALINIR?

Zignly platformu aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar, alanında uzman tüccarların tecrübelerinden yararlanmak istiyorlar. Bu yönetimlerin sermayesi kitlelerin kendilerine güvenmesidir. Zignaly kanıtlanmış bir kar paylaşımı anlayışıyla bir kazan-kazan ekosistemi yaratmıştır. Zignaly'de yatırımcılar, tüccarlar, borsaların tamamı kazanç sağlayabilir. Zigcoin ve NFT’ler tarafından desteklenmektedir.

Güvenilir yollar arayan insanlar için alternatif yatırımlar bazen mantıklı olmayabilir. Geleneksel finans kurumlarının haricinde yatırımda bulunmak insanların alışkanlıklarına pek uygun değildir. Gelişmekte olan kripto para borsalarına girişi seçenekleri çok fazla değildir. Zignaly ise bu problemlere çözüm getirmeyi hedefliyor.

ZIG COIN'İN GELECEĞİ VE FİYATI

Güvenilir ticaret platformu geleneksel pazarlar için bulunuyordu. Fakat kripto para borsası için bulunmuyordu. Kripto para borsası yaşanan anlık düşüş ve yükselişler ötürü hep riskli olarak değerlendirilmiştir. Bu da insanların bu borsaya katılım isteğindeki engel olmuştur. Bundan dolayı kripto para birimi borsasının benimsenmesi de zaman almıştır.

Platform olarak rollerini, alım satım işlemlerini kolay hale getirmek ve yatırım yapmak isteyenler için aracılıkta bulunmak olarak gösteriyorlar. Bu konuda herhangi bir garanti vermediklerini belirtiyorlar. Buradaki durumun daha çok müşterilerin seçimlerine ve piyasa koşullarına bağlı olduğunu belirtiyorlar. Kripto borsalarının çok değişken olmasından dolayı sadece kaybetme ihtimalinin göze alındığı fonlarda risk alınmasını öneriyorlar.

Zig coin 23 Kasım saat 12:33 itibariyle ₺0,36 TL değerindedir.

Zigcoin fiyatı, son 7 gün içinde %33,39 yükseldi. Fiyat son 24 saat içinde %56,25 yükseldi. Fiyat, sadece son bir saat içinde %0,29 yükseldi. Güncel fiyat, ZIG başına ₺0,363253. Zigcoin, ₺2,54 ile tüm zamanların en yüksek değerinin %85,70 altında.

Güncel dolaşımdaki arzı ise 240.418.751,077 ZIG.