Ziga Dajcman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Dajcman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziga Dajcman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziga Dajcman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziga Dajcman 22 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziga Dajcman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KALA Stars Management yapmaktadır. Ziga Dajcman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ziga Dajcman'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ziga Dajcman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziga Dajcman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziga Dajcman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziga Dajcman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NK Domzale U19

15 Şubat 2021 yılında NK Dob

15 Haziran 2021 yılında NK Domzale

26 Ağu 2021 yılında NK Dob

30 Haziran 2022 yılında NK Domzale

14 Temmuz 2022 yılında NK Dob

30 Haziran 2023 yılında NK Domzale

Ziga Dajcman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziga Dajcman şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ziga Dajcman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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