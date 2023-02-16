Ziga Frelih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Frelih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ziga Frelih kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ziga Frelih ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ziga Frelih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Frelih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziga Frelih adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziga Frelih Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziga Frelih 6 Şubat 1998 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žiga Frelih şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziga Frelih Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Ziga Frelih, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ziga Frelih'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ziga Frelihboyu ve yaşı kaç

Ziga Frelih Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziga Frelih isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Ziga Frelih Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziga Frelih futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2016 yılında NK Domzale U19

31 Mayıs 2017 yılında NK Krsko U19

1 Temmuz 2017 yılında NK Krsko

9 Temmuz 2019 yılında Inter Zapresic

10 Ağu 2020 yılında NK Olimpija

2 Eylül 2021 yılında Gil Vicente

1 Ağu 2022 yılında Chaves

30 Ağu 2022 yılında Gil Vicente

31 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2023 yılında CD Mirandés

Ziga Frelih kimdir

Ziga Frelih Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziga Frelih şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Ziga Frelih Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ziga Frelih nereli

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