Ziga Kous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Kous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ziga Kous kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ziga Kous ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ziga Kous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Kous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziga Kous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziga Kous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziga Kous 27 Ekim 1992 tarihinde Murska Sobota şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žiga Kous şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziga Kous Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Ziga Kous, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ziga Kous'nin NS Mura ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Ziga Kousboyu ve yaşı kaç

Ziga Kous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziga Kous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ziga Kous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziga Kous futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında NS Mura

1 Temmuz 2011 yılında NK Domzale

1 Ağu 2011 yılında NS Mura

1 Haziran 2012 yılında NK Domzale

19 Ağu 2015 yılında NK Celje

1 Temmuz 2017 yılında NS Mura

Ziga Kous kimdir

Ziga Kous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziga Kous şuan NS Mura takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Tisina, ND Mura

Ziga Kous Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 25 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Ziga Kous nereli

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