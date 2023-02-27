Ziga Lipuscek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Lipuscek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziga Lipuscek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziga Lipuscek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziga Lipuscek 5 Ocak 1997 tarihinde Šempeter pri Gorici şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žiga Lipušček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziga Lipuscek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Eleven Group 11 yapmaktadır. Ziga Lipuscek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 11 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ziga Lipuscek'nin RFS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ziga Lipuscek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziga Lipuscek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziga Lipuscek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziga Lipuscek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında NK Maribor B

1 Temmuz 2017 yılında ND Gorica

11 Şubat 2020 yılında RFS

Ziga Lipuscek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziga Lipuscek şuan RFS takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ziga Lipuscek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Maribor

Slovenya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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