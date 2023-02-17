Ziga Ovsenek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Ovsenek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziga Ovsenek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziga Ovsenek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziga Ovsenek 21 Ocak 1998 tarihinde Kranj şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziga Ovsenek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ziga Ovsenek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 30 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ziga Ovsenek'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ziga Ovsenek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziga Ovsenek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziga Ovsenek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziga Ovsenek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NK Triglav

31 Ağu 2018 yılında SD Sencur

12 Şubat 2019 yılında ND Ilirija

24 Temmuz 2019 yılında NK Dekani

7 Ağu 2020 yılında Rudar Velenje

30 Ocak 2021 yılında Tabor Sezana

Ziga Ovsenek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziga Ovsenek şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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