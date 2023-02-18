Ziga Pesjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Pesjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziga Pesjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziga Pesjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziga Pesjak 12 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziga Pesjak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Id Sports yapmaktadır. Ziga Pesjak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ziga Pesjak'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ziga Pesjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziga Pesjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziga Pesjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziga Pesjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2020 yılında NK Smartno 1928

18 Temmuz 2021 yılında NK Fuzinar

22 Ocak 2023 yılında Kety Bistrica

Ziga Pesjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziga Pesjak şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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