Ziga Repas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Repas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziga Repas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziga Repas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziga Repas 29 Mayıs 2001 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žiga Repas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziga Repas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ziga Repas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ziga Repas'nin NK Domzale ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ziga Repas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziga Repas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziga Repas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziga Repas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NK Domzale

29 Eylül 2020 yılında NK Dob

30 Haziran 2021 yılında NK Domzale

Ziga Repas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziga Repas şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Ziga Repas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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