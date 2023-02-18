Ziga Ribic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Ribic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziga Ribic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziga Ribic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziga Ribic 27 Ocak 1998 tarihinde Trbovlje şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žiga Ribič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziga Ribic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ziga Ribic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ziga Ribic'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ziga Ribic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziga Ribic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziga Ribic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziga Ribic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2017 yılında NK Brezice U19

1 Temmuz 2017 yılında Ivancna Gorica

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında NK Brezice 1919

1 Temmuz 2019 yılında NKP Krško

4 Ağu 2020 yılında NK Brezice 1919

9 Şubat 2021 yılında NK Krsko

Ziga Ribic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziga Ribic şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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