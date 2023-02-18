Ziga Skoflek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Skoflek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziga Skoflek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziga Skoflek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziga Skoflek 22 Temmuz 1994 tarihinde Vojnik şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žiga Škoflek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziga Skoflek Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ziga Skoflek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Ilirija 1911 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ziga Skoflek'nin ND Ilirija 1911 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ziga Skoflek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziga Skoflek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziga Skoflek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziga Skoflek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2014 yılında NK Aluminij

5 Mart 2018 yılında Stal Mielec

25 Eylül 2018 yılında Rudar Velenje

23 Ağu 2019 yılında Orenburg

21 Ocak 2021 yılında Torpedo Moskau

29 Temmuz 2021 yılında NS Mura

5 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2022 yılında ND Ilirija

Ziga Skoflek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziga Skoflek şuan ND Ilirija 1911 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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