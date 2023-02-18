Ziga Urtelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Urtelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziga Urtelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziga Urtelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziga Urtelj 23 Ağu 1993 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziga Urtelj Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ziga Urtelj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Ilirija 1911 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ziga Urtelj'nin ND Ilirija 1911 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ziga Urtelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziga Urtelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziga Urtelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziga Urtelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında ND Ilirija

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

28 Temmuz 2022 yılında ND Ilirija

Ziga Urtelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziga Urtelj şuan ND Ilirija 1911 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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