Ziga Ziberna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Ziberna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziga Ziberna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziga Ziberna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziga Ziberna 30 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziga Ziberna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ziga Ziberna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ziga Ziberna'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ziga Ziberna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziga Ziberna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziga Ziberna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziga Ziberna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında NK Domzale U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Domzale

Ziga Ziberna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziga Ziberna şuan NK Domzale takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ziga Ziberna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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