Zigana’da araç park edecek yer kalmadı

Türkiye'nin ilk kayak merkezlerinden olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'ne vatandaşlar hafta sonunda akın etti. Bölgede araç park edecek yer kalmayınca yol boyunca kilometrelerce kuyruk oluştu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında 2100 metre rakımlı Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi tarihi günlerinden birini yaşadı. Hafta içinde yaşanan kar yağışının ardından kar kalınlığının kayağa elverişli hale gelmesiyle kayakseverler bölgeye akın etti. Bölgede araç park edecek yer kalmayınca yolun yaklaşık 2 kilometrelik kısmında yol kenarına araçlarını park eden vatandaşlar, eşsiz manzara eşliğinde dünyanın en lezzetli işlenmemiş etlerinden olan Zigana kuzu etinin tadına baktı. Turlar aracılığıyla Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Giresun'dan kayak merkezine gelen vatandaşlar ise çalan müzik eşliğinde horon oynadı.

Kayak merkezi mekanik tesis sorumlusu Bayram Yakut, "2018-2019 kayak sezonunda yeterli kar şuanda var. Pistler eziliyor. 750 metre hat boyuna ve saatte 700 kişi taşıma kapasiteli teleski tesisimiz mevcut olup, ayriyeten kayağa yeni başlayanlar için 2 adet baby-lift mevcut. Baby-liftleri yeni başlayanlara yönelik olduğu için onlardan ücret talep etmiyoruz. Sadece profesyonel manada kayağa gelenler için teleskiden günlük ücret alıyoruz. Snowtrak faal. Pistlerimiz sürekli eziliyor. Şuanda hiçbir problem yok. Her şey yolunda" dedi.

Tesiste ayrıca kızak kiralama hizmeti de verdiklerini kaydeden Yakut, "Yaklaşık 100 civarında kızağımız vardı kayak odamızda. İhtiyaca cevap vermeyince 100 tane daha aldık. Bundan sonra gelenler kızak manasında mağdur olmayacaklar. Şuanda yeterli sayıda kayağımız, bordumuz, kızağımız var" diye konuştu.

"Burası bulunmaz bir nimet"

Aşırı yoğunluktan dolayı park sorunu yaşadıklarını ifade eden Yakut, "Zigana'ya aşırı bir ilgi var. Sahil kesiminin tek kayak merkezi olması nedeniyle özellikle hafta sonları insanların şehirden kurtulup burada doğayla iç içe, karla haşır neşir olup eğlenip dönmeleri için burası bulunmaz bir nimet. Herkesi Zigana'ya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA