Zigon ne demek, TDK'ya göre Zigon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zigon ne demek? Zigon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zigon kelimesi. Peki zigon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zigon nedir, zigon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZİGON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zigon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zigon kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre zigon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İç içe geçen sehpa, zigon sehpa



ZİGON KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- zigon sehpa

