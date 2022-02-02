Zihaf ne demek, TDK'ya göre Zihaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zihaf ne demek? Zihaf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zihaf kelimesi. Peki zihaf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zihaf nedir, zihaf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZİHAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zihaf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zihaf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zihaf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aruzla yazılmış şiirlerde uzun bir ünlünün ölçü gereğince kısa okunması, imale karşıtı

