Zihan Gui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zihan Gui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zihan Gui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zihan Gui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zihan Gui 8 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 桂子涵 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zihan Gui Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zihan Gui'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zihan Gui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zihan Gui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zihan Gui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zihan Gui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

18 Ağustos 2022 yılında DL Pro

Zihan Gui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zihan Gui şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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