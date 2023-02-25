Zihao Yan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zihao Yan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zihao Yan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zihao Yan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zihao Yan 18 Ocak 1995 tarihinde Wuhan, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 晏紫豪 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zihao Yan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zihao Yan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zihao Yan'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zihao Yan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zihao Yan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zihao Yan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zihao Yan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Sporting U19

28 Ocak 2015 yılında Cova Piedade

1 Temmuz 2015 yılında Oriental Dragon

1 Ağustos 2015 yılında Torreense

31 Ocak 2016 yılında Oriental Dragon

1 Şubat 2016 yılında TJ Quanjian

1 Şubat 2018 yılında TJ Tianh. Res.

11 Temmuz 2018 yılında JS Yancheng

31 Aralık 2018 yılında TJ Tianh. Res.

28 Şubat 2019 yılında TJ Tianhai

15 Temmuz 2020 yılında QD FC

8 Nisan 2021 yılında CZ Mighty Lions

30 Nisan 2022 yılında CZ M.Lions Res.

31 Ağustos 2022 yılında CZ Mighty Lions

Zihao Yan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zihao Yan şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zihao Yan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UD Oliveirense

Çin U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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