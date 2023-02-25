Zihao Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zihao Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zihao Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zihao Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zihao Yang 7 Ocak 2001 tarihinde Nanchang, Jiangxi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨梓豪 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zihao Yang Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zihao Yang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 26 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Zihao Yang'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Zihao Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zihao Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zihao Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zihao Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2021 yılında TJ Jinmen Tiger

31 Aralık 2021 yılında SH Port U19

26 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Zihao Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zihao Yang şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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