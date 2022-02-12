Zihayat ne demek, TDK'ya göre Zihayat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zihayat ne demek? Zihayat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zihayat kelimesi. Peki zihayat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zihayat nedir, zihayat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZİHAYAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zihayat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zihayat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zihayat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Canlı, neşeli, hayat dolu



ZİHAYAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Fakat ben, bilakis o kadar zihayat, o kadar zinde ve faal idim ki...

