Zihinsel engelli genç, mezarlıkta bıçakla gasp edildi

Beyoğlu'nda yüzde 50 zihinsel engelli bir gencin cep telefonunun, sokakta tanıştığı bir şahıs tarafından mezarlıkta bıçak tehdidiyle gasp edildiği iddia edildi. Dehşeti yaşayan gencin şikayeti üzerine aynı kıyafetle dolaşan gaspçı şahıs, Beyoğlu polisi tarafından yakalanırken, şahsın gence bıçak tehdidiyle alkol aldırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın ifadesinde, "Jest olsun diye telefonunu tamir ettirmek istedim" dediği öğrenildi.

BIÇAK ZORUYLA ALKOL ALDIRDI

Olay, geçtiğimiz 22 Haziran Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi Tokaç Sokak üzerindeki Musevi Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi üzerindeki bir kafeteryanın önünde bekleyen 20 yaşındaki Emir Şeftalioğlu'nun yanına bir şahıs geldi. Şahıs ardından Şeftalioğlu'nu kafeteryaya davet ederek çay ikram etti.

Şahısla yaklaşık 2 saat sohbet eden Şeftalioğlu ardından birlikte kafeteryadan çıktı. Daha sonra şahıs, genci Halıcıoğlu Yanyolu Caddesi üzerindeki bir tekel bayiine götürdü. Şahıs ardından dolaptan 2 adet alkol kutusu alarak kasaya geldi ve gençten ücreti ödemesini istedi. Gencim "param yok" demesi üzerine şahıs belindeki bıçağı göstererek tehdit etti. Bunun üzerine korkan genç, alkollerin ücretini ödeyerek şahısla beraber tekel bayiinden çıktı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KIYAFETİNDEN TESPİT EDİLDİ

Bayiiden çıkmalarının ardından şahıs, genci "alkol alalım" diyerek Halıcıoğlu Tokaç Sokak üzerindeki Musevi Mezarlığı'na götürdü. Burada alkol almalarının ardından şahıs, müzik dinleyen gencin 2 bin 500 lira değerindeki telefonunu bir anda elinden alarak "telefon artık benim" dedi. Telefonunu geri almaya çalışması üzerine şahıs, belinden bıçağı çıkardıktan sonra gencin boğazına dayayarak, "Kimseye bir şey söyleme yoksa seni öldürürüm" tehdidiyle gasp etti. Olayın ardından korkan Emir Şeftalioğlu olay yerinden uzaklaşırken, şahısta kayıplara karıştı.

Gasp dehşetini yaşayan genç ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gencin ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında polis, şahısla gencin girdiği tekel bayiinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden eşkalini tespit eden polis, şahsın cep telefonunu gasp ettikten sonra Piyalepaşa Mahallesi Akman Sokak üzerindeki bir telefon tamircisine gittiğini belirledi. Tamirciye giden polis, şahsın gençten gasp ettiği telefonu ekran kırık olduğu için tamire bıraktığını tespit etti. Telefona el koyan polis ekipleri, yaklaşık 1 hafta yaptığı çalışmalar sonucunda olay günü aynı kıyafeti giyen şahsı Halıcıoğlu Yanyol Caddesi üzerinde durdurdu. Şahsın kimlik kontrolü yapan Beyoğlu polisi, engelli genci gasp eden Umut G.'yi gözaltına aldı.

"ALKOL ISMARLADIĞI İÇİN JEST OLSUN DİYE TAMİR ETTİRECEKTİM"

Gözaltına alınmasının ardından ifadesi alınan Umut G., gencin telefonunu gasp ettiğini itiraf etti. Emniyete götürülen şahıs, sorgulanması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın ifadesinde, "Bana alkol ısmarladığı için jest olsun diye bozuk olan cep telefonunu tamir ettirmek için aldım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Umut G., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.