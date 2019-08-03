Zihinsel engelli kardeşlere istismar şüphelisi akrabaları tutuklandı

İZMİR'in Urla ilçesinde 9 ve 12 yaşındaki zihinsel engelli iki erkek kardeşe istismarda bulunduğu öne sürülen akrabaları H.A. (65), tutuklandı.

Urla'da geçen hafta, isimleri açıklanmayan, yaşları 9 ve 12 olan zihinsel engelli iki erkek kardeşe, bir yakınları ilgi göstermek bahanesiyle istismarda bulundu. Kardeşlerin, yaşadıkları durumu ailelerine anlatmaları üzerine, H.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık talimatı üzerine H.A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uzmanların zihinsel engelli kardeşlere, olumsuz yönde etkilenmelerinin önüne geçmek için psikolojik destek verdikleri ifade edildi.

DHA