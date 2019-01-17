Zihinsel engelli kız annesini bıçakladı

Bilecik'te zihinsel engelli olduğu öne sürülen kız, annesini bıçakladı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Vildan Sokak üzerinde ikamet eden T.E. isimli engelli kız ile aynı evde yaşadığı R.E. isimli annesi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile iddialara göre engelli kız annesini bacağından bıçakladı. Kızı tarafından yaralanan anne olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan engelli kız polis tarafından gözaltına alınırken, yaralı annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA